’Het artistieke staat voorop in onze quilts’

foto maarten baanders Lia van Dam (l.) en Saskia van der Top zoeken telkens nieuwe wegen in het quilten.

LEIDEN - In de Leidse regio is de belangstelling voor kunstbeoefening groot. Heilig Vuur volgt regiogenoten die zingen, dansen, acteren, schilderen of op andere wijze cultureel actief zijn. Vandaag: De Lakenquilters uit Leiden en regio.

Door Maarten Baanders - 19-10-2016, 8:20 (Update 19-10-2016, 8:20)

„Je kunt quilten om gebruiksvoorwerpen te maken, maar onze quilts zijn een artistieke uiting. Soms maken we wel een sprei of een boxkleed, maar meestal zijn onze quilts voor aan de muur. Thuis in je eentje quilten is leuk, maar in groepsverband is het veel gezelliger. Daarom...