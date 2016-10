Rechtbank buigt zich over ROC-claim

Foto ANP Het dure ROC-gebouw bij Leiden Centraal.

DEN HAAG/LEIDEN - De Haagse rechtbank buigt zich woensdag voor het eerst over de claim van 40 miljoen euro die ROC Leiden heeft neergelegd bij de voormalige bestuurders en toezichthouders van de onderwijsinstelling.

Op de eerste zittingsdag wordt uitsluitend een administratieve formaliteit afgehandeld. De advocaten van de gedaagden melden zich bij de rechtbank, waarna de rechtbank de zaak verdaagt om de verdediging de tijd te geven om een eerste schriftelijk verweer op te stellen.

Ook is het mogelijk dat de rechtbank besluit dat de zaak niet in Den Haag kan worden behandeld omdat één van de gedaagden - de voormalige Leidse wethouder Tjeerd van Rij - daar zelf rechter is.

Het ROC ging vorig jaar bijna failliet door peperdure nieuwbouw en risicovolle financiële constructies.