Blij met keuze voor Leidse huisartsenpost

VOORSCHOTEN - Het feit dat de Voorschotense huisartsen uiteindelijk toch hebben gekozen voor aansluiting bij de Leidse collega’s is ’geweldig nieuws’. Dat stelt voorzitter Aat Stahlie van de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten (VOV). Door de ommezwaai van de huisartsen hoeven Voorschotenaren vanaf 1 januari ’s avonds en in het weekeinde niet naar Den Haag te reizen om een arts te zien.

Door Ruud Sep - 19-10-2016, 7:00 (Update 19-10-2016, 7:00)

Ouderenclub voerde lang actie

De kwestie van de huisartsenpost werd actueel door de aanstaande sluiting van de huisartsenpost bij ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam, waar inwoners van Voorschoten nu nog terecht kunnen. Het vooruitzicht om voortaan aangewezen te zijn op de huisartsenpost in het Haagse Bronovo ziekenhuis leidde in Voorschoten het afgelopen jaar tot een aanzwellend protest, waarbij de VOV met bijna 2000 leden het voortouw nam.

Wat Stahlie betreft was ook de huidige situatie met de huisartsenpost in Leidschendam al verre van ideaal. ,,Mensen werden daar vandaan vaak doorgestuurd naar een ziekenhuis in Den Haag. Dan zat je daar ’s nachts in het ziekenhuis aan de Leyweg. Probeer daar vandaan maar eens terug te komen naar Voorschoten. Dan heb je toch echt een taxi nodig.’’

De Voorschotense ouderenvereniging heeft lang actie gevoerd voor aansluiting bij de huisartsenposten in Leiden (bij het LUMC) en Leiderdorp (in het Alrijne Ziekenhuis). ,,We hebben brieven gestuurd aan burgemeester en wethouders en aan de huisartsen’’, vertelt Stahlie. ,,Wethouder Nieuwenhuizen heeft gezegd dat ze zich hiervoor in wilde zetten. Maar we kregen ook steeds te horen dat de huisartsen in Voorschoten uiteindelijk zelf beslissen met wie ze samenwerken. En de artsen waren altijd behoorlijk verdeeld.’’

Zo pakt de sluiting van de spoedeisende hulp en de huisartsenpost bij het Leidschendamse ziekenhuis uiteindelijk positief uit voor Voorschoten. ,,Ja, ik denk dat al onze leden hier ontzettend blij van worden. Uit onze achterban hoorden we regelmatig verhalen van mensen die in de problemen waren gekomen doordat ze naar Leidschendam moesten. Dat is straks gelukkig allemaal verleden tijd.’’