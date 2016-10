Fietsers krijgen ’een hapje bèta’ mee

Muurformules in Leiden, Hoek Hogewoerd en Sint Jorissteeg, Leiden 18-10-2016

LEIDEN - Op de hoek van Hogewoerd en Sint Jorissteeg is een ’muurformule’ geschilderd. En even verderop aan de Hooigracht is binnenkort nog een exemplaar te zien. Daarmee komt er gang in het project van initiatiefnemers Ivo van Vulpen en Sense Jan van der Molen, dat is geïnspireerd op de gedichten waarvan er al tientallen op Leidse muren prijken. ,,Honderden fietsers krijgen nu onverwacht een hapje bèta mee’’, aldus Van Vulpen.

Door Loman Leefmans - 18-10-2016, 21:14 (Update 18-10-2016, 21:46)

De twee bedenkers zijn natuurkundigen die het in Leiden zo prachtig vonden dat er gedichten waren aangebracht op allerlei blinde muren. Bij het duo ging twee jaar geleden plotseling een lampje branden. Wat zou het mooi zijn als er niet alleen gedichten, maar ook allerlei natuurkundige formules afgebeeld zouden worden, bedachten ze. Leiden profileert zich immers als kennisstad en beroemde wetenschappers als Einstein, Böhr, Ehrenfest, Lorentz en Kamerlingh Onnes woonden er voor korte of langere tijd. Bovendien: ,,Formules beschrijven ook alle schoonheid van de natuur’’, zo stelde Van Vulpen bij de introductie.

Zwaartekrachtformule

De opstellers namen contact op het Tegenbeeld, de organisatie die de gedichtenreeks regelt met onder meer een subsidie van de provincie Zuid-Holland. Het plan viel in goede aarde en een jaar geleden zag de eerste natuurkundige schildering het levenslicht. Het ging om de zwaartekrachtformule van Einstein die een plaats op een buitenmuur van museum Boerhaave kreeg. De Amsterdamse hoogleraar Robbert Dijkgraaf onthulde het.

Op het debuut volgde een korte periode van stilstand, maar inmiddels is Leiden een tweede formule rijker die begin volgende maand officieel wordt ontvouwd. Het gaat om de brekingswet van Snellius, op de muur van het slagerij Bolle-pand. En niet veel verderop, aan de Hooigracht, verschijnt binnenkort een derde wandversiering. Herkomst en omschrijving worden nog niet prijsgegeven en het blijft derhalve nog een geheime formule.