Jaarlijkse opruimactie in Bos van Bosman: ’Waarom doet iemand dat nou?’

Foto Leidsch Dagblad Even geen zwerfvuil rapen; een forse zoetwatermossel leidt de aandacht af.

LEIDEN - ,,Ik heb een més gevonden!’’, roept een jongetje enthousiast. De begeleidster verstrakt even, maar ontspant als ze ziet dat hij aankomt met een fuchsiakleurig aardappelmesje. Het is slechts een van vele spannende vondsten in het Bos van Bosman woensdagochtend, tijdens de jaarlijkse opruimactie van het wijkcomité.

Door Binnert Jan Glastra - 19-10-2016, 16:36 (Update 19-10-2016, 17:05)

Pokémon Go is even vergeten en het regent af en toe pijpenstelen, en tóch zijn de kinderen uit de Leidse Vogelwijk maar wat graag in het Bos van Bosman. En waarom? Om op te...