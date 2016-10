’Je moet je houden aan ieder fantasiebord’

LEIDEN - De gemeente deed niets fout toen op 24 april de fiets van advocaat Jos Hemelaar op het Stationsplein werd losgeknipt en afgevoerd naar de opslag van ’Fiets fout = fiets weg’. Dat de fiets niemand in de weg stond en dat het besluit op basis waarvan de fiets mocht worden verwijderd anderhalf jaar onvindbaar was, doet daar in de ogen van de Raad van State niets aan af. De advocaat baalt.

Door Ruud Sep - 19-10-2016, 16:51 (Update 19-10-2016, 16:51)

Hemelaar vond dat hij wel een punt had, zelfs...