Geen extra pontje over Oude Rijn bij Valkenburg

VALKENBURG/OEGSTGEEST - De kans is klein dat er een extra pontje over de Oude Rijn komt. De gemeente Katwijk voelt er niets voor om tijd en energie in deze tijdelijke verbinding te steken.

Door Roza van der Veer - 20-10-2016, 8:00 (Update 20-10-2016, 8:00)

Tot teleurstelling van Annemarie de Koning, initiatiefneemster voor het pontje. Het idee voor het pontje ontstond uit onvrede over het uitblijven van een voet- en fietsbrug tussen de Valkenburgse wijk ’t Duyfrak en de Oegstgeestse wijk Nieuw Rhijngeest. Op dit moment werkt Katwijk aan een nieuw ontwerp voor deze...