Marktkramen op Facebook steeds groter

foto Jordy Kortekaas Petra Broers en Danielle Louisa van Facebookpagina Marktkraam071

LEIDEN/REGIO - Marktplaats is niet meer nodig om online spullen te verkopen. Facebook barst van de verkoop- en ruilgroepen. Ook in deze regio zijn er grote groepen te vinden waarop allerlei spullen verkocht worden, van TV-meubelen tot Xbox spelletjes en van djembés tot winterbanden. Er is zelfs een aparte groep voor mensen die hun dier kwijt willen of tweedehands dierenspulletjes zoeken. Maar wat maakt deze groepen zo populair?

De Facebook-groep ’Marktkraam 071’ bestaat al jaren en is de grootste groep in de...