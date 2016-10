Veiligheid Merenwijk onderzocht

LEIDEN - Hoe veilig is de Leidse Merenwijk? Zijn er meer of minder inbraken, bedreigingen en verkeersongevallen dan in de rest van Leiden? En wat is daar aan te doen?

Door Loman Leefmans - 19-10-2016, 21:50 (Update 19-10-2016, 21:50)

Die vragen staan centraal tijdens een bijeenkomst van buurtbewoners die maandagavond 31 oktober wordt gehouden in kerkelijk centrum De Regenboom naast winkelcentrum De Kopermolen.

Burgemeester Henri Lenferink opent om 19.30 uur de bespreking met een korte voordracht over het onderwerp. Bovendien beantwoordt hij vragen uit de zaal. Na Lenferink komt een veiligheidsdeskundige aan het woord. Hij is onlangs door de wijk getrokken en gaat foto’s en afbeeldingen tonen van wat hij aantrof.

Opgeven

De bijeenkomst is opgezet door de wijkvereniging. ’Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat onze mooie wijk nog veiliger wordt? En wat zijn we bereid daarvoor op te geven’, luidt de vraagstelling die op de uitnodiging staat.

Vertegenwoordigers van politie en brandweer geven eveneens korte presentaties over de huidige ontwikkelingen in de wijk en ze geven tips om de veiligheid te vergroten.

De komende jaren wordt in de Merenwijk in ieder geval de straatverlichting verbeterd. Het is een van de maatregelen die het gevoel van onveiligheid moeten wegnemen. In de periode van 2017 tot 2021 is het de bedoeling dat zeshonderd armaturen worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Het merendeel van de nieuwe straatverlichting komt in de Slaaghwijk, het zuidelijke deel van de Merenwijk dat in totaal ongeveer duizend straatlantaarns telt. De gemeente is vooralsnog niet van plan om ook extra lantaarns neer te zetten, tenzij bewoners daar uitdrukkelijk om vragen. Dan wordt beoordeeld of dat nodig is.