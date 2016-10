Historische Morspoort ’valt’ van zijn sokkel

Archieffoto Poort met sokkel.

LEIDEN - De sokkel waarop de Leidse Morspoort rust, gaat grotendeels weer verdwijnen.

Door Loman Leefmans - 19-10-2016, 22:55 (Update 19-10-2016, 22:55)

Dat gebeurt na klachten van onder meer de raadsfractie van GroenLinks, historische vereniging Oud Leiden en Erfgoedvereniging Heemschut. Het terugdraaien van de recente ’ophoging’ wordt later dit jaar uitgevoerd.

De directe omgeving van de historische stadspoort werd eerder dit jaar opgeknapt, onder meer met nieuwe straatstenen. Het pleintje rond de poort werd verlaagd, waardoor het lijkt alsof de zuidelijke toegang tot het Leidse centrum op een verhoging staat, met traptreden. Onder de poort door fietsen is daardoor niet langer mogelijk.

Oud Leiden sprak er schande van. ’Een belediging voor het fenomeen stadspoort’, meldde vicevoorzitter Gerard Kramer. Volgens hem is de sokkel van de poort in ieder geval hoger dan op de oorspronkelijke opknapplannen stond vermeld.

Dat bevestigt de gemeente nu. In een antwoord op eerdere vragen van GroenLinks staat: ’De Morspoort is niet op een sokkel gezet, maar de bestrating is ter hoogte van de poort te laag aangelegd. Dit wordt in de komende maanden aangepast.’