Van ’The Voice’ naar het theater

Foto ANP/BAS CZERWINSKI De première van de theatershow van zanger Sjors van der Panne is vrijdagavond in de Leidse Schouwburg.

LEIDEN - Sjors van der Panne gaat het theater in. De première van zijn theatershow is vrijdagavond in de Leidse Schouwburg.

Door Theo de With - 20-10-2016, 9:40 (Update 20-10-2016, 9:40)

Première Sjors van der Panne in Leidse Schouwburg

In ’The Voice of Holland’ maakte hij in 2014 een verpletterende indruk. De winst ging dat jaar naar de drie zusjes van O’G3NE, maar met zijn Nederlandstalige liedjes wist hij een snaar te raken bij het kijkerspubliek.

De in Voorschoten geboren, maar in Zoetermeer opgegroeide zanger trad afgelopen jaar liefst tien keer op in een uitverkocht Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Nu is de rest van Nederland aan de beurt. Met een vierkoppige band maakt hij de komende maanden een tournee langs tachtig theaters en schouwburgen.

Hij trapt af in de Leidse Schouwburg en is daarna onder meer in Noordwijk, Gouda en Den Haag te zien. Sjors van der Panne belooft eigen werk af te wisselen met klassiekers van Frank Boeyen, Thé Lau en Ramses Shaffy.

,,Van mijn nieuwe werk kan ik alleen maar zeggen dat ik er verschrikkelijk blij van word’’, stelt de chansonnier. ,,Het zijn nederpopliedjes met een positief geluid en dat is nodig in deze tijd. Het zijn liedjes van hoop, troost, verlangen én blijdschap.’’

Sjors van der Panne, vrijdag 21 oktober, 20.15 uur, Leidse Schouwburg, Leiden