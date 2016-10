Voorstellingen in toekomstig Leids theater

Publiciteitsfoto Andrada Simo.

LEIDEN - In de Leidse Vrijplaats wordt een theater gebouwd. Zondag kunnen bezoekers vast een voorproefje krijgen van de voorstellingen die er in de toekomst te zien zijn.

Door Theo de With - 20-10-2016, 9:43 (Update 20-10-2016, 9:43)

Artistiek leider Ioana Tudor wil in het toekomstige theater De Generator voorstellingen presenteren waarvoor nu in Leiden nog geen podium is. Het gaat om theater dat niet alleen amuseert, maar ook maatschappelijk betrokken is.

Op zondag 23 oktober worden er twee voorstellingen gespeeld. Igor Vrebak is te zien met ’My father was a terrorist’, geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van Zak Ebrahim, de zoon van het co-brein achter de bomaanslag op het World Trade Center in 1993. In september won Vrebak met zijn voorstelling ’Macho Macho’ over de mannelijke machocultuur de Best of Fringe Award.

Andrada Simo tekent voor de tweede voorstelling met de titel ’Hoe ook in onbewust een racist ben geworden’. Deze solo gaat over discriminatie van de Roma-gemeenschap. In het café staat een kunstinstallatie van Catinca Țilea.

On Probation, met Igor Vrebak en Andrada Simo, zondag 23 oktober, 19.30 uur, De Generator, Middelstegracht 36, Leiden.