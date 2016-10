Shakespeare jubileert in Leiderdorp

Foto Hielco Kuipers Toverlei heeft in haar eigen theater een decor van drie verdiepingen gebouwd. Rechts staat regisseur Hans van Hechten.

LEIDERDORP - Veertig jaar Toverlei en vierhonderd jaar Shakespeare. De jubilerende toneelvereniging uit Leiderdorp omarmt de Engelse toneelschrijver, die in 1616 overleed.

Door Theo de With - 20-10-2016, 9:47 (Update 20-10-2016, 9:47)

,,We wilden met ons jubileum weer eens groots uitpakken’’, zegt voorzitter Lorien de Roode. In 2006 werd dat ook gedaan met de ’Driestuiversopera’ van Bertold Brecht en in 2011 met het zeventiende-eeuwse rederijkersstuk ’De Patientiebloem’. Net als bij de vorige jubilea is ook nu Hans van Hechten uit Haarlem aangetrokken als regisseur.

Meester

,,In dit Shakespearejaar wilde ik graag iets doen met de Engelse meester’’, vertelt Van Hechten. ,,Ik had thuis een dvd-box van de BBC staan met alle toneelstukken van Shakespeare. Al snel stuitte ik op ’The merry wives of Windsor’. Dat is toevallig een van de eerste toneelstukken die ik zelf speelde op de middelbare school.’’

Het viel hem op dat dit het enige stuk van Shakespeare is dat in het Engeland van zijn eigen tijd speelt. ,,Meestal spelen zijn stukken zich af in andere landen en in andere tijden. Ik heb de handeling van Windsor verplaatst naar Leiderdorp.’’

Ondeugend

Het is ook een van de ondeugendste stukken van Shakespeare, want het zit vol met seksuele toespelingen. De niet bijster aantrekkelijke Falstaff heeft geen cent meer. Hij ontdekt dat er in Leiderdorp rijke vrouwen wonen. Hij gaat op de versiertoer in de hoop dat er wat geld zijn richting op rolt. Tot zijn grote verbazing heeft hij succes bij ’de vrouwtjes’.

,,Hij wordt natuurlijk in de maling genomen’’, legt de regisseur uit. ,,Met open ogen trapt hij erin. Die vrouwen zijn wel in voor wat spanning, want hun huwelijk is verre van spannend meer. Maar ze weten op het juiste moment te stoppen.’’

Vernieuwen

Het is inderdaad ambitieus om Shakespeare op het repertoire te zetten, erkent voorzitter Lorien de Roode. ,,Maar we gaan uitdagingen niet uit de weg en willen ons blijven vernieuwen.’’

Aan ’De vrolijke vrouwtjes van Leiderdorp’ doen 21 acteurs mee. Sinds maart wordt er gerepeteerd. Om in het intieme theater ruimte te creëren voor zoveel spelers is de decorploeg de hoogte in gegaan. Er is op de speelvloer een flat van drie verdiepingen verrezen.

Theatermenu

In het kader van de vernieuwing biedt Toverlei ook een theaterdiner aan, voorafgaand aan de voorstelling. Voor vijftien euro kunnen bezoekers een voor- en een hoofdgerecht krijgen en op zondag een lunch à tien euro.

Op die manier hoopt de toneelvereniging meer leven te brengen in de Sterrentuin. Het multifunctionele centrum staat al enige tijd ter discussie in de Leiderdorpse politiek. Het zou onvoldoende uit de verf komen en niet genoeg bruisen. ,,Dat kunnen wij als vrijwilligersclub niet veranderen’’, zegt Lorien de Roode. ,,Wij doen ons best met mooie voorstellingen. Maar wij hebben ook last van de onzekerheid over het voortbestaan van de Sterrentuin. Nieuwe dingen schaffen we al niet meer aan. Een theater kost altijd geld. Sinds de Muzenhof niet meer bestaat, is dit het enige theater in Leiderdorp.’’

,,Maar Toverlei gaat de vijftig jaar halen’’, zegt ze stellig. ,,Als het niet hier is, dan wel ergens anders.’’

Theater Toverlei: ’De vrolijke vrouwtjes van Leiderdorp’, 27 t/m 29 oktober en 3 t/m 5 november, 20.00 uur en zondag 30 oktober, 14.00 uur, meer informatie en reserveren: www.toverlei.nl