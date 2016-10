Première Goeie Mie al uitverkocht

Foto Tussen de Rijnen Dodelijke mantelzorg.

LEIDEN - De première van de filmGoeie Mie Recomposed, volgende week zondag in Trianon tijdens het Leidse filmfestival, is ruim uitverkocht. Dat heeft wijkvereniging Tussen de Rijnen bekendgemaakt, die de film produceerde.

Door Binnert Jan Glastra - 20-10-2016, 10:05 (Update 20-10-2016, 10:05)

De wijkbewoners die de film maakten, leven al tijden toe naar het moment dat zij hun tweede productie aan het grote publiek kunnen laten zien. De eerste, buurtfilm Tussen de Rijnen, verscheen maart 2014 en was aanleiding het ditmaal grootser aan te pakken.

Goeie Mie Recomposedis gebaseerd op het leven van de Leidse Maria Catharina van der Linden - Swanenburg, een van de beruchtstegifmengsters uit de geschiedenis. Zij vergiftigde 102 buurtgenoten en familieleden, van wie 27 niet overleefden, om het verzekeringsgeld op te strijken. Ze liep tegen de lamp in 1883, toen ze probeerde het hele gezin van een schoonzus en eenbuurmeisjein één keer uit de weg te ruimen. Goeie Mie werd in 1885 opgesloten in de vrouwengevangenis in Gorinchem, waar zij in 1915 overleed.

Volgens de wijkvereniging is het bizarre verhaal van de gifmengster creatief vertaald naar het heden. Vele Leidenaars werkten mee aan de productie, die geregisseerd werd door Henny Hartevelt. ,,Daaronder ook vele huidige bewoners en bewoonsters van Mie’s ’werkterrein, de buurt Noord-Rhijnevest in de binnenstad-oost, en daaronder zelfs nakomelingen van de slachtoffers én van de moordenares zelf’’’, aldus de wijkvereniging.

De première is uitverkocht, maar tijdens het filmfestival isGoeie Mie Recomposedmeerdere malen te zien. In de Vrijplaats aan de Middelstegracht zijn die week bovendien vijf thema-avonden georganiseerd rond de film, die er dan ook vertoond wordt. Op dinsdagmiddag 1 november is in de zaal van het Leger des Heils aan de Groenesteeg om 14.00 uur een voorstelling voor ouderen.