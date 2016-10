Herfstpremie: ’Extraatjes nodig voor bijzondere projecten’ [video]

VOORHOUT - De komende weken kan iedereen die wel een goed idee heeft, maar geen geld, weer proberen een Herfstpremie te bemachtigen. Kinderboerderij De Klaprooshof in Voorhout deed dat al twee keer met succes.

Door Marloe van der Schrier - 21-10-2016, 10:29 (Update 21-10-2016, 11:14)

,,Ik ga de kalkoen aaien”, zegt een kindje bij de Kinderboerderij De Klaprooshof in Voorhout. Zonder angst steekt het jochie zijn hand uit en voelt aan de opstaande veren, de rimpelige kop en nek.

,,Dit is waar we het voor doen”, zegt Arie Dwarswaard, voorzitter van de Stichting Kinderboerderij Voorhout. ,,Ons motto is: kinderen vertrouwd maken met dieren, en dit is het ultieme voorbeeld.”

Konijnenhotel

Drie jaar geleden ontving de stichting een Herfstpremie van tienduizend euro voor een verticale moestuin. Vijf jaar geleden kregen ze ook al premie, toen om een stal te bouwen bij de schapenweide. ,,Geld voor dagelijks onderhoud werven we via donateurs, vrienden, de verkoop van eieren en het konijnenhotel. Voor bijzondere projecten zijn dit soort extraatjes nodig.”

Het beheer van de kinderboerderij is sinds vijf jaar niet meer in handen van de gemeente, maar van de stichting. Dit najaar wordt het eerste lustrum jubileum gevierd. Dwarswaard is al die tijd betrokken geweest. Soms zelfs een beetje te veel, bekent hij. ,,Ik had beter een straat verder kunnen wonen.” Vanuit zijn keukenraam van kijkt hij uit op de kinderboerderij. ,,Ik zie alles. Als ik thuis ben, kijk ik altijd even of een van de vrijwilligers al aan het sluiten is.”

Hij wil graag dat alles goed gaat. Soms ligt hij er zelfs weleens wakker van. ,,Het komt altijd op z’n pootjes terecht, maar het liefste zou ik een reservelijstje hebben met vrijwilligers. Als iemand stopt, weet ik niet altijd zeker of ik op tijd een vervanger heb.” Het is natuurlijk ook niet zomaar vrijwilligerswerk, de dieren moeten altijd eten hebben dus er wordt op de vrijwilligers gerekend.

Dat zijn vaak volwassenen, maar er zijn ook veel kinderen die een middag helpen. De jongste zit in groep zeven, een van de oudste is al bijna aan het einde van de middelbareschooltijd. ,,Ze zijn trouw en betrokken”, zegt Dwarswaard over de hulp.

Geplukt

Eén vrijwilliger is verantwoordelijk voor de pluktuin en de verticale moestuin die met de premie werd aangelegd, zodat de kinderen ook vertrouwd raken met fruit en kruiden. ,,Er ligt zelfs een heel watersysteem”, laat Dwarswaard zien. ,,We kunnen de tuin zo zonder veel inspanningen mooi en netjes houden.”

Maar, er mag wel iets meer geplukt worden. Nu hangen er briefjes en hangen er ook scharen bij de plantjes om het nog iets toegankelijker te maken. Kruiden nodig voor het avondeten? Knip gerust een takje af, zegt Dwarswaard. Langs het fietspad staan planten met zacht fruit: bessen, bramen en kruisbessen. ,,We kunnen dankzij de Herfstpremie nu echt iets aanvullends bieden, naast wat we al hadden.”