Vliegjes in operatiekamer Alrijne

Operaties werden niet in Leiden maar in de vestiging in Leiderdorp gedaan.

LEIDEN - Ziekenhuis Alrijne in Leiden heeft woensdag de operatiekamers gesloten moeten houden, omdat in één van de kamers en twee kantoren vliegjes waren aangetroffen.

Door Aad Rietveld - 20-10-2016, 14:28 (Update 20-10-2016, 15:46)

Operaties werden verplaatst naar de Alrijne-vestigingen in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn, of uitgesteld. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is het probleem inmiddels opgelost. Omdat het ziekenhuis vermoedt dat de vliegjes uit de ruimte boven het plafond kwamen, heeft een gespecialiseerd bedrijf woensdag gaatjes in het plafond gedicht.

Nadat bij een controle was gebleken dat de vliegjes verdwenen waren en het operatiecomplex weer steriel was, zijn gisteren alle operaties in het Leidse ziekenhuis weer gewoon doorgegaan.