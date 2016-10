Man verkoopt gestolen gereedschap vanuit woning in Voorschoten

ANP XTRA

VOORSCHOTEN - Een 37-jarige man uit Voorschoten is afgelopen maandag opgepakt in zijn woning. Vanuit zijn huis verkocht hij gestolen gereedschap door.

Een aantal gedupeerden had vernomen dat er bij de verdachte gestolen gereedschap werd verkocht en ging verhaal halen. Ook de politie werd ingeschakeld, agenten troffen in de woning aan de Molenlaan een grote hoeveelheid gereedschap aan. De 37-jarige man werd aangehouden op verdenking van diefstal dan wel heling van het gereedschap.

In de Schoolstraat in Voorschoten werd tussen vrijdag 14 oktober en maandag 17 oktober vanaf een bouwterrein gereedschap gestolen. De politie onderzoekt of het aangetroffen gereedschap daar vandaan komt. Gezien de hoeveelheid gereedschap dat in de woning is aangetroffen wordt niet uitgesloten dat het gereedschap ook op andere locaties gestolen is.