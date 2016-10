Mode-onderzoek bij Volkenkunde

Foto PR Chris Breward.

LEIDEN - Professor Chris Breward, verbonden aan de Universiteit van Edinburgh, komt twee maanden naar Nederland voor mode-onderzoek.

Door Binnert Jan Glastra - 20-10-2016, 16:29 (Update 20-10-2016, 16:44)

De mode-afdeling van het Research Center for Material Culture (RCMC) - het onderzoekscentrum van het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde, heeft Breward gevraagd als fellow ’Textile, Dress & Fashion’. Hij gaat verbindingen onderzoeken tussen de collecties van de drie musea en het theoretische concept van mode. Dat zal hij grotendeels doen vanuit het Leidse Volkenkunde. In Leiden geeft hij op 11 november een presentatie over eerder onderzoek dat hij deed, naar het kostuum (’the suit’) als cultureel fenomeen.

Daan van Dartel, conservator Populaire Cultuur en Mode, en Breward onderzoeken samen de mogelijkheden binnen de museumcollectie om een andere, aanvullende geschiedenis over mode te schrijven.

Waar mode altijd geplaatst wordt in het westen en gezien wordt als een westers systeem, biedt de museale collectie mogelijk aanknopingspunten om deze visie te herzien.