Auto vliegt in brand in Leiden

Foto's: Toon van der Poel

LEIDEN - In de Cornelis Schuytlaan in Leiden is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in brand gevlogen. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Door Jan Balk - 21-10-2016, 7:15 (Update 21-10-2016, 7:16)

De auto werd door de brand volledig verwoest. De politie onderzoekt de zaak.