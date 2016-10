Katten en hond gered uit brandende woning in Leiden

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - In een woning in de Anna Paulownastraat in Leiden is vrijdagochtend brand uitgebroken. Uit de brandende woning zijn twee katten en een hond gered.

Door Jan Balk - 21-10-2016, 8:47 (Update 21-10-2016, 9:05)

Een hond en een kat moesten gereanimeerd worden. De schade aan de woning is groot. Er raakten geen mensen gewond.

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven. De rook blijft nog wel in de straat hangen omdat het niet waait. De brandweer is bezig met nablussen en meldt de brand op Twitter.