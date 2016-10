Cartoon: Vliegen moeten uit operatiekamer

Maarten Wolterink

In ziekenhuis Alrijne in Leiden zijn vliegjes ontdekt in de operatiekamers. Na verwijdering van de vliegjes en het dichten van de vermoedelijk verantwoordelijke gaatjes, is de ruimte binnen een dag weer opengegaan.

Door Maarten Wolterink - 22-10-2016, 7:12 (Update 22-10-2016, 7:12)

