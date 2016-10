Maatregelen Willem de Zwijgerlaan blijven uit

LEIDEN - Het nieuwe viaduct dat over de Willem de Zwijgerlaan is aangelegd aan het einde van de Kooilaan wordt steeds vaker gebruikt als sluiproute.

Door Loman Leefmans - 21-10-2016, 11:56 (Update 21-10-2016, 11:56)

Dat gebeurt door automobilisten die een stuk van de files op die Willem de Zwijgerlaan willen overslaan. De GroenLinksfractie heeft dat opgemerkt en stelde daarover vragen aan het stadsbestuur. Maatregelen zijn vooralsnog niet nodig, zo blijkt uit de antwoorden. Want als er binnenkort veel buslijnen over dat viaduct komen te rijden en daar ook stoppen bij een nieuwe halte, is het gedaan met de tijdwinst voor ’sluipers’.

Maatregelen zijn wel nodig op de Willem de Zwijgerlaan zelf, maar die gaan er voorlopig niet komen. De pakkans voor snelheidsovertreders op die doorgaande weg in Leiden-Noord is namelijk gering. Toch zijn gemeente en politie niet van plan intensiever te gaan controleren op de doorgaande weg in Leiden-Noord, terwijl er wel vaak veel te hard wordt gereden. Pas als de Willem de Zwijgerlaan over een aantal jaar opnieuw wordt ingericht en onderdeel gaat uitmaken van de Leidse Ring Noord, wordt te hard rijden ’een aandachtspunt’.

Ook dat blijkt uit de antwoorden die verkeerswethouder Robert Strijk (D66) geeft op vragen van GroenLinks. Volgens die partij houdt bijna niemand zich consequent aan de maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur, die op grote delen van de Willem de Zwijgerlaan geldt. Fractielid Jos Olsthoorn liet eerder al een weten dat ’als ik er 55 à 60 rijd, eigenlijk al te hard dus, aan alle kanten word ingehaald. De weg nodigt dus blijkbaar uit om te hard te rijden.’

En dat is slecht voor de omliggende wijk, vanwege luchtvervuiling en geluidsoverlast. Ook staan er regelmatig files. Dan ligt weliswaar de snelheid laag, maar blijft de uitstoot hoog.

De Willem de Zwijgerlaan gaat rond 2020 deel uitmaken van een Leidse rondweg. Dan komen er onder meer parallelbanen, geluidschermen en een tunnel bij de Sumatrastraat. Daarmee wordt een deel van de huidige problemen opgelost. Wie er nu harder rijdt dan vijftig per uur, heeft slechts een beperkte kans op een bekeuring. In de schriftelijke beantwoording van de GL-vragen staat: ’de politie geeft aan alleen te zullen handhaven als de veiligheid in het geding is en dat is hier niet het geval. Het is daarom niet waarschijnlijk dat het overschrijden van de maximumsnelheid op korte termijn kan worden aangepakt.’