Gemaskerde man met mes berooft fietsster in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn is een negentienjarige vrouw in de nacht van donderdag op vrijdag beroofd van haar portemonnee. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 21-10-2016, 13:31 (Update 21-10-2016, 13:35)

De vrouw werd rond 01:20 uur van haar portemonnee met pinpas beroofd door een gemaskerde man. Het slachtoffer fietste over de Eisenhowerlaan in de richting van de Albert Schweitzerbrug en stak bij de kruising met de Concertweg en de Vliestroom over.

Direct daarna hoorde zij iemand achter zich fietsen. Bij de volgende kruising van de Burgemeester Bruins Slotssingel met de Eisenhowerlaan werd zij door deze fietser ingehaald en op de grond geduwd. De gemaskerde man dreigde met een mes en ging er vervolgens met de portemonnee weer fietsend vandoor in de richting van de Shell.

De verdachte is een slanke man van ongeveer 1 meter 80 lang. Hij had een muts op en was geheel in het zwart gekleed. Ook zijn opoefiets was zwart.