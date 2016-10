Kaartje voor zwembad nog eens ruim 10 procent duurder

LEIDEN - De tarieven voor de Leidse zwembaden gaan volgend jaar en in 2018 met 5 procent omhoog, en er worden meer activiteiten bedacht om de inkomsten verder omhoog te brengen.

Door Binnert Jan Glastra - 23-10-2016, 11:15 (Update 23-10-2016, 11:15)

Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad, over de oplossingen waartoe besloten is om exploitatietekorten te bestrijden. De raad besluit er donderdag over, als de Leidse begroting op de agenda staat.

Tekort

Een maand geleden gingen de tarieven al met 5 procent omhoog, maar dat was slechts een...