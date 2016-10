’Lekker door de natuur banjeren’

Foto Hielco Kuipers Vloggen in de natuur

WASSENAAR - Eenentwintig kinderen klauteren vrolijk het Wassenaarse duin op. „Wat een mooi uitzicht”, roept een meisje. „Dat moet ik echt filmen.” In de verte staan runderen te grazen. „Wat leuk! Mogen we er heen?” De duinwachters kijken elkaar aan. „Nee, want dan lopen ze weg.”

Door Sabrina Oldenburger - 21-10-2016, 15:30 (Update 21-10-2016, 15:30)

De groep maakt vrijdag een wandeling door het natuurgebied Hollandse Duinen. De bedoeling is dat de kinderen een groot natuurvlog maken. „Dat is een filmpje waarin je dingen vertelt en laat zien”, legt Tako Rietveld uit. Hij heeft als oud-verslaggever van het Jeugdjournaal veel filmervaring, vertelt hij. Voor de meeste kinderen is het nieuw. „Ik weet niet zo goed waarover ik moet vloggen”, zeggen ze dan ook.

Iedereen filmt andere dingen. „Kijk, hier ligt poep”, roepen jongens die bij een bult paardenmest staan. Anderen interviewen de duinwachters over hun werk.

Naast het vloggen moeten de kinderen op de route letten. In de speciale gps-apparaatjes staat in welke richting de volgende post is.

Ontdekkingstocht

Al snel nemen een paar jongens de leiding. De duinwachters houden de groep bij elkaar. „Niet te snel lopen.” De kinderen kijken goed om zich heen en wurmen zich door de bosjes. De takken slaan in hun gezicht, maar misschien ontdekken ze wel een geheim paadje. Zo wordt het een spannende vlog.

Professioneel vlogger YousToub, in het echte leven Youssef, loopt ook mee. „Ik vlog in de stad, dus dit is ook voor mij nieuw”, glimlacht hij. „Kijk die kinderen eens genieten.”

Wie de beste vlogger is? De duinwachters wijzen naar Vera (10), die al vaker filmpjes heeft gemaakt. „Maar nog nooit een vlog”, vertelt ze. „Het leukste vind ik dat je nu lekker door de natuur kan banjeren. En ook nog foto’s en filmpjes kan maken.”

Rebus

Dan verschijnt opeens een vlaggetje op het gps-scherm. „Dat betekent dat we zo bij een bijzondere post komen”, vertelt de duinwachter. „Daar krijgen jullie een stukje van de rebus mee. Aan het einde van de tocht kunnen jullie de rebus oplossen.”

De route zoeken, een rebus oplossen en ook nog vloggen - de kinderen hebben het maar druk. „Dat hebben we expres gedaan. We wilden graag kinderen naar de duinen halen, maar met een saaie wandeltocht trek je ze niet”, aldus organisator Bart van Engeldorp Gastelaars. „We hopen dat kinderen de vlog aan hun vriendjes en ouders laten zien, zodat ze op ons stemmen voor ’het mooiste duingebied van Nederland’.”

De oplossing van de rebus is dan ook veelzeggend: „Stem op Nationaal Park Hollandse Duinen.” Dat kan via de website www.nationaalparkhollandseduinen.nl