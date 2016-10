’Charmante oplichter’ Redouane zwijgt voor rechter

ALKMAAR - Hij is volgens zijn slachtoffers charmant, erg bedreven in flirten en overweldigend in zijn optreden. De 28-jarige Redouane F. was vrijdag voor de rechtbank in Alkmaar wat minder spraakzaam en charmant. Hij stond terecht voor de oplichting van zeven verliefde vrouwen uit heel Nederland.

Door Frits Verhagen - 21-10-2016, 15:51 (Update 21-10-2016, 15:57)

Justitie verwijt F. dat hij het aanlegde met vrouwen om hen veel geld afhandig te maken. De verdachte kwam in contact met zijn slachtoffers via datingsites als Tinder en Badoo. Hij ontmoette ze ook in de...