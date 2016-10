Museum Boerhaave gaat half november weer open

Archief LD

LEIDEN - Een paar maanden later dan gepland, maar 18 november gaat Museum Boerhaave na een grondige verbouwing dan eindelijk weer open.

Door Laura Heerlien - 21-10-2016, 16:38 (Update 21-10-2016, 16:50)

Momenteel wordt het monumentale pand gerenoveerd. Zodra die renovatie is afgerond, kan Boerhaave starten met het inrichten van de museumzalen.

De vroegere chronologische indeling maakt plaats voor een indeling in thema’s. Die onderstrepen waar het in de wetenschap om draait: nieuwsgierigheid, creativiteit, lef, passie en (on)geduld.

Voortschrijdend inzicht tijdens de renovatiewerkzaamheden heeft geleid tot een verschuiving in de openingsdatum. Zo bleek er meer werk - en dus meer tijd - nodig voor het vervangen van de elektrische bedrading en de klimaatinstallatie.

„Jammer”, zegt directeur Dirk van Delft in een persbericht, „Maar ik ben blij dat we nu weten wanneer we open kunnen voor het publiek. We staan te popelen om het gerenoveerde pand om te toveren tot een inspirerend museum dat bezoekers laat zien wat de impact van wetenschap is op ons leven van vandaag en morgen.”

Tijdens de renovatie is de collectie van Museum Boerhaave elders te zien. In Huygens’ Hofwijck te Voorburg staat tot 20 november de Christiaan Huygenscollectie. Het Eise Eisinga planetarium in Franeker toont onder de titel ’Varen op de sterren’ tot juni 2017 de navigatie-instrumenten.