SP wil mouw passen aan Leidse pgb-schulden

LEIDEN - Zorgbehoevende jongeren komen soms diep in de schulden. Dat gebeurt als hun ouders of zorginstellingen rommelen met het zogeheten persoonsgebonden budget.

Door Loman Leefmans - 22-10-2016, 7:24 (Update 22-10-2016, 7:24)

Het tv-programma Monitor stelde het probleem aan de kaak, de Leidse SP wil nu bekijken of er lokaal wat aan te doen valt.

Een persoonsgebonden budget (pgb) is bedoeld om zelf hulp of zorg in te schakelen. Maar minderjarigen laten het beheer ervan vaak over aan hun ouders. Als die het niet goed bijhouden, of als zorgorganisaties sjoemelen, dan volgt...