Speeltuinplan Leiderdorp opgeschort

foto leidsch dagblad Het dijkje langs de Dwarswatering waar de gemeente zitelementen wilde plaatsen.

LEIDERDORP - De bewoners van de Brugwacht in Leiderdorp kunnen opgelucht ademhalen. Zij krijgen voorlopig geen hangplek voor 12- tot 18-jarigen achter hun huizen. Het nieuwe gemeentebestuur van Leiderdorp schort de uitvoering van het omstreden Speelruimteplan op.

Door Aad Rietveld - 21-10-2016, 18:55 (Update 21-10-2016, 18:55)

Bewoners van de Brugwacht schrokken zich een ongeluk, toen zij het plan onder ogen kregen om op het dijkje langs de Dwarswatering, pal achter hun tuinen, een viertal twee meter lange, betonnen zitelementen neer te leggen.

,,Dat ging wel een beetje vreemd’’, vertelt Gerard Vesseur, een van de bewoners. ,,We kregen van de gemeente een brief met de algemene mededeling dat er plannen waren om op drie plaatsen speeltoestellen te plaatsen. Gelukkig belde iemand met de gemeente wat er precies ging gebeuren. Die kwam erachter dat het ging om het dijkje pal achter onze huizen.’’

Vier betonnen zitelementen, dachten de bewoners, dat wordt geen speeltuin maar een hangplek. Ze voelden zich overvallen. Vesseur: ,,Daar komen jongeren met brommers en scooters, ook al mag dat daar helemaal niet.’’

De bewoners stuurden een brandbrief naar de gemeente. Daarin beklaagden zij zich vooral over het gebrek aan communicatie. ’Er heeft op geen enkel moment overleg met de bewoners van de Brugwacht plaatsgevonden over de plannen’. De VVD stelde vragen in de gemeenteraad en de wethouder beloofde een gesprek.

Het Speelruimteplan heeft al tot veel meer protesten geleid in Leiderdorp. En nu schrijft de nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA en LPL, dat de uitvoering van het plan op een laag pitje wordt gezet. Voorlopig worden geen speeltuinen meer nieuw aangelegd of heringericht.