’Als je kunt wachten, komt alles tot een goed einde’

foto pr Leo van den Ende voor zijn panorama van de Bollenstreek.

De afspraak voor een interview met Leo van den Ende is net gemaakt, als ik in de krant lees dat museum De Zwarte Tulp in Lisse pogingen doet om het beroemde panoramaschilderij in huis te halen. Toeval bestaat niet, dat zijn de Voorhoutse kunstschilder en ik hartgrondig met elkaar eens.

Door Miep Smitsloo - 22-10-2016, 9:19 (Update 22-10-2016, 9:29)

Van den Ende werkte tussen 1997 en 2008 bijna tienduizend uur aan het panorama, dat de Bollenstreek in de jaren vijftig van de twintigste eeuw voorstelt en in oppervlakte het tweede van...