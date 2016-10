Leidsch Dagblad te laat door grote storing

LEIDEN - Vanwege een grote technische storing in een van de drukkerijen is het Leidsch Dagblad vrijdagnacht te laat van de pers gerold om mee te gaan in de gebruikelijke eerste verspreidingsronde.

Voor een aanzienlijk deel van het verspreidingsgebied betekent dit dat de kranten pas 'in de loop van de dag' (bezorgtijd niet in te schatten) of zelfs pas maandag zullen worden bezorgd.

Het Leidsch Dagblad biedt u hiervoor haar excuses aan. De digikrant is uiteraard wel beschikbaar. U vindt hem hier.