Controles horecazaken Katwijk na klachten

KATWIJK - Bij een shishalounge en een pizzeria op de Taatedam in Katwijk zijn zaterdagavond omstreeks tien uur controles uitgevoerd door het Haags Economisch Interventie Team.

Door Erna Straatsma - 23-10-2016, 15:12 (Update 23-10-2016, 16:12)

Dat gebeurde ’naar aanleiding van aanhoudende klachten en signalen uit de omgeving’, zo meldt de gemeente Katwijk in een persbericht.

Waar het om gaat, is onduidelijk. Ook is niet bekend of overtredingen zijn aangetroffen.