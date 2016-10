Achter de schermen in het LUMC

foto Hielco Kuipers Kinderen in operatiekleding in het LUMC.

LEIDEN - Op de vloer liggen drie plastic torso’s, op een mobiele telefoon wordt Stayin’ Alive van de Bee Gees gedraaid. „Probeer op het ritme van de muziek te blijven”, legt de begeleider uit aan twee meisjes die hun handen op de borst van poppen hebben gezet. „Dertig keer”, zegt hij. Halverwege zucht een van de meisjes even van inspanning. „Ja, het is best zwaar”, reageert hij. „Je moet veel kracht zetten bij een reanimatie.”

Door Marloe van der Schrier - 23-10-2016, 19:40 (Update 23-10-2016, 19:40)

Zondag organiseerde het Leids universitair Medisch Centrum...