Vrachtwagen uitgebrand, chauffeur opgepakt

Foto: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Een vrachtwagen is in de nacht van zondag op maandag uitgebrand op de Willem Einthovenstraat in Leiden.

Door Internetredactie - 24-10-2016, 7:09 (Update 24-10-2016, 7:12)

Het voertuig ging achter Corpus in vlammen op.

Foto: Toon van der Poel

De chauffeur kon niets vertellen over het incident en is aangehouden voor verhoor.

De trailer die was afgekoppeld, had een beplakt kenteken. Vermoedelijk is dat gestolen.

De politie maakte een plaats delict. De recherche doet bij daglicht onderzoek naar de brand en de lading.