Dronken man vernielt auto in Zoeterwoude

Foto: Archief politie.nl

ZOETERWOUDE - In de Dorpsstraat in Zoeterwoude heeft een 22-jarige dronken man in de nacht van zondag op maandag tegen een auto aangeschopt. De verdachte is aangehouden.

Door Jan Balk - 24-10-2016, 10:59 (Update 24-10-2016, 10:59)

De auto bleek zwaar beschadigd te zijn. Zo waren de zijspiegels en de ruitenwisser aan de achterzijde vernield en zaten er meerdere deuken in de auto. De verdachte wordt verhoord.