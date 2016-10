Het heeft wel iets, zo’n ordinaire verjaardag

Brandweervrouw Daniëla van Gellicum.

LEIDERDORP - Regelmatig is de brandweer Hollands Midden te vinden op evenementen of houdt ze open dagen. Het publiek kan er in een nagebouwde huiskamer op zoek naar plekken waar brandgevaar op de loer ligt.

Door Emile van Aelst - 25-10-2016, 8:07 (Update 25-10-2016, 8:07)

Ouders en kinderen moeten proberen zo veel mogelijk fouten te vinden, zoals een teddybeer in een lamp, een kaars bij het gordijn of een loshangende brandmelder. Enkele weken na de open dag krijgen de ouders een enquêteformulier, waarop hen onder meer wordt gevraagd of zij zelf hun...