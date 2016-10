Leiden krijgt mbo-studie ruimtevaart

LEIDEN - De Leidse instrumentmakers School (LiS) begint een specialisatie ruimtevaart en astronomie. Het is de eerste mbo-opleiding die deze studierichting aanbiedt.

Door Janneke Dijkej.dijke@hollandmediacombinatie.nl - 24-10-2016, 15:19 (Update 24-10-2016, 15:30)

De instrumentmakersschool krijgt ruim vijf ton uit het regionaal investeringsfonds, zo maakte minister Bussemaker maandag bekend. Zij deelde in totaal veertig miljoen euro uit aan zestien mbo-projecten. Tweederde van dit bedrag is bij elkaar gebracht door het bedrijfsleven en regionale overheden.Aan de donatie voor de LiS droegen de gemeenten in Holland Rijnland bij, naast een groot aantal bedrijven en organisaties...