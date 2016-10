Vliegjes terug op operatieafdeling Alrijne

LEIDEN - Het Alrijne Ziekenhuis in Leiden dacht er vanaf te zijn, maar de vliegjes zijn terug in de operatieafdeling. De komende dagen worden er geen operaties uitgevoerd.

Door Aad Rietveld - 24-10-2016, 16:24 (Update 24-10-2016, 16:48)

De operatiekamers van het voormalige Diaconessenhuis bleven vorige week woensdag ook al dicht omdat er vliegjes waren gezien in twee kantoorruimtes en één OK. Operaties werden verplaatst naar de Alrijne Ziekenhuizen in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Een gespecialiseerd bedrijf dichtte alle kleine gaatjes in het plafond, omdat het ziekenhuis vermoedde dat de insectjes boven het plafond zaten.

Een dag later werden de operatiekamers weer in gebruik genomen, maar gisteren zijn ze opnieuw buiten gebruik gesteld. De vliegjes zijn terug. ,,De maatregelen die vorige week zijn genomen, blijken niet afdoende te zijn’’, aldus een woordvoerster.

Tot nader order

Deze keer laat het ziekenhuis het probleem grondiger onderzoeken. Het denkt daar een paar dagen voor nodig te hebben. Het operatiecomplex is ’tot nader order’ gesloten.

,,Wij vinden het verschrikkelijk vervelend voor onze patiënten’’, zegt Marja Ho-dac van de raad van bestuur van Alrijne, ,,maar vliegjes horen niet op een operatiecomplex thuis. Daarom nemen we deze maatregel.’’

Om wat voor soort vliegjes het gaat, kan het ziekenhuis niet vertellen. ,,Dat ook niet zo belangrijk’’, zegt de woordvoerster. ,,Veel belangrijker is hoe wij deze vliegjes buiten het OK-complex kunnen houden. Daar is het gespecialiseerde bedrijf nu mee bezig. Zij doen een inspectie. Daarna geven ze ons advies en dat volgen wij op.’’

Het Alrijne is zeker niet het eerste ziekenhuis waar operatiekamers moeten worden gesloten omdat er vliegjes zitten. ,,Het is geen nieuw gegeven’’, aldus de woordvoerster. ,,Met de winter in aantocht nestelen vliegjes zich in muren van huizen en gebouwen. Wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen.’’

Attentie

Het ziekenhuis neemt met alle patiënten die dezer dagen geopereerd zouden worden contact op. ,,Een aantal kan in een van onze andere ziekenhuizen worden geholpen, de anderen krijgen zo snel mogelijk een nieuwe afspraak. Deze mensen krijgen van ons een attentie’’, zegt Ho-dac. De veiligheid van de patiënten is volgens het Alrijne niet in gevaar geweest.