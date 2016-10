’Absolute top horeca zit niet in Leiden’

LEIDEN - Latour in Noordwijk steeg van plaats 79 naar plaats 74, maar het is meteen ook het enige restaurant in de regio’s Bollenstreek en Leiden dat de Lekker Top 100 van Misset Horeca heeft gehaald.

Door Aad Rietveld - 24-10-2016, 16:48 (Update 24-10-2016, 18:30)

Restaurant De Moerbei in Warmond stond er eens in, maar Leidse restaurants haalden nooit de Top 100.

Niks om je voor te schamen, zegt Nick ten Hove van horeca-adviesbureau Van Spronsen in Warmond. ,,Groningen en Tilburg staan er ook niet in, om er maar eens een paar te noemen. Ik zou het persoonlijk wel heel leuk vinden, maar de absolute top zit gewoon niet in Leiden. Maar het is ook niet zo dat je nergens terecht kunt.’’

In de Top 500, die vandaag of morgen verschijnt, staan wel een stuk of zeven Leidse en regionale restaurants, denkt Ten Hove.