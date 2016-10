Leidenaars koken voor de oude of zieke buurtgenoot

Foto Hielco Kuipers Gunilla van Gijlswijk brengt pompoensoep langs bij mevrouw Van der Weijden.

LEIDEN - Thuiskoks koppelen aan een buurman of buurvrouw die zelf niet kan koken: welzijnsorganisatie Radius en Bijzonder Thuisafgehaald begonnen er dit jaar mee. Inmiddels zijn er dertien koppels in Leiden en Oegstgeest.

Door Janneke Dijke - 24-10-2016, 16:48 (Update 24-10-2016, 16:48)

Zo’n stel is Gunilla van Gijlswijk (47) en Mien van der Weijden (90). Ze wonen allebei in de Leidse Tuinstadwijk. Van Gijlswijk kookt al zo’n tweeënhalf jaar een paar keer per week voor anderen, en sinds dit jaar ook voor Van der Weijden. ,,Ik ben er zo blij mee....