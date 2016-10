Flexibele toegangsprijs voor Tikibad

Archieffoto Het Tikibad in Duinrell.

WASSENAAR - Een kaartje voor het Tikibad is deze winter tijdens rustigere periodes goedkoper.

Door Marieta Kroft - 24-10-2016, 17:04 (Update 24-10-2016, 18:25)

Het Wassenaarse attractiepark gaat voor het eerst werken met een ’flexibel prijssysteem’, om de drukte te spreiden. Vier uur toegang tot het glijbanenparadijs gaat tussen de 12,50 en 20 euro kosten, afhankelijk van de te verwachten drukte.

,,In Amerika werkt het ook goed’’, zegt woordvoerder Peter Wijnen. ,,Het Tikibad kan maximaal 1100 bezoekers hebben. Soms stonden mensen wel een uur tot anderhalf uur in de rij, voordat ze naar binnen konden.’’

Het flexibele prijssysteem gaat op 7 november in. Op de website staat hoeveel de entree op een bepaalde dag kost.

Nieuw is ook dat het attractiepark alle weekeinden van november open is. ,,We waren al in de twee laatste weekeinden van november open tijdens het Landgoed van Sinterklaas. Voor het eerst zijn we ook in de eerste twee weekenden van november open. Het weer blijft steeds langer mooi.’’

De toegang tijdens deze twee weekeinden bedraagt 17,50 euro, inclusief vier uur Tikibad. Tijdens de Sinterklaasweekeinden geldt een hoger tarief.