Leiden kiest voor ’dure’ containers

LEIDEN - De exact honderd containerwoningen aan het einde van de Leidse Voorschoterweg worden gebouwd door de Amsterdamse firma Finch. Die verdient volgens de corporaties Ons Doel en De Sleutels de voorkeur. Finch maakt duurzame, hardhouten en stapelbare blokwoningen, die ongeveer 50.000 euro per stuk kosten.

Door Loman Leefmans - 25-10-2016, 7:12 (Update 25-10-2016, 7:12)

Daar heeft in ieder geval de Leidse VVD een probleem mee. ,,Ik ben geen architect of aannemer, maar dit is niet de sobere vorm van huisvesting die we voor ogen hadden’’, meent fractievoorzitter Frederik Zevenbergen.

Door de...