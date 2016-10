Houtkwartier is onveiligheid beu

Foto: Hielco Kuipers Van alle kanten komt verkeer op de drukke Posthofrotonde die door de gemeente veiliger wordt gemaakt.

LEIDEN - Het Leidse Houtkwartier is vanwege de aanwezigheid van scholen en een ziekenhuis geen doorsnee woonwijk. En daarom verdient de buurt bijzondere, daarop toegesneden verkeersaanpassingen. Omdat de gemeente daar vooralsnog niet aan wil, heeft de wijkvereniging samen met de schoolbesturen een brandbrief geschreven. ,,Want iedereen is het erover eens: het is hier onveilig’’, aldus voorzitter Wim Scholten.

Door Loman Leefmans - 24-10-2016, 23:13 (Update 24-10-2016, 23:13)

Directe aanleiding vormt een incident dat anderhalve week geleden plaats had aan de Eijmerspoelstraat. Daar wordt aan de weg gewerkt en een fietsende scholiere...