Valkenburgse pont vaart al duizend jaar

Foto Hielco Kuipers Harry Prins stuurt de Valkenburgse pont de Rijn over. Aan boord Jan Bakker en Mena Los.

VALKENBURG - Pontbaas Harry Prins is al vijftien jaar één van de twee vaste veermannen van de Valkenburgse pont. Elke werkdag van ’s morgens half acht tot ’s avonds half zes staat hij of zijn collega Peter van Haaren, beiden in dienst van de Maregroep, klaar om schoolkinderen, forensen maar ook talloze wandelaars en fietsers de Rijn over te zetten.

Door Roza van der Veer - 25-10-2016, 9:30 (Update 25-10-2016, 9:30)

„Je leert de vaste klanten kennen”, zegt Prins. „De schoolkinderen die elke dag van en naar school fietsen, maar ook de mensen...