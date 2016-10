Leiden heeft een eigen pepernotenfabriek

Foto Marleen Hogendoorn Twee verkoopmedewerksters van de Pepernotenfabriek met hun favoriete smaken: limoncello en sinaasappel.

LEIDEN - Voor het eerst heeft Leiden een pepernotenfabriek. Er worden pepernoten met vijftig smaken verkocht.

Door Marleen Hogendoorn - 25-10-2016, 9:28 (Update 25-10-2016, 9:34)

Pepernotenfabriek strijkt neer in Leiden

De winkel is een pop-up, want tja, pepernoten worden alleen in de wintermaanden gegeten. Dit jaar zijn er twintig tijdelijke vestigingen van de Pepernotenfabriek, vorig jaar waren dat er nog zestien. Alleen Amsterdam heeft een permanente winkel, de vele toeristen kopen de lekkernij namelijk het hele jaar door.

Ook in Berlijn is een vestiging van de fabriek. „Dat is wel opmerkelijk, want in Duitsland wordt geen Sinterklaas gevierd”, vertelt Has van Beek. Hij is ’pepernootdeskundige’ en helpt bij de fabrieken door het hele land.

Hij legt uit: ,,Wat in de volksmond ’pepernoot’ wordt genoemd, is eigenlijk een kruidnoot. De pepernoot en kruidnoot verschillen behoorlijk van elkaar. De pepernoot is taaitaai-achtig en wordt gemaakt van roggemeel. De kruidnoot is een plat half rondje en hard. De Pepernotenfabriek verkoopt dus eigenlijk kruidnoten.’’

Deegresten

Even een kort geschiedenislesje: pepernoten zijn een typisch Nederlandse traditie, de oorsprong ervan gaat terug naar de zestiende eeuw. Toen kregen kinderen bij het Sinterklaasfeest pepernoten gemaakt van resten deeg van peper- en kruidkoek. Je ziet zelfs op schilderijen van Jan Steen al pepernoten. De pepernoot die wij kennen dateert uit de achttiende eeuw. Zeelieden namen de verschillende kruiden mee uit het Verre Oosten.

Limoncello

Er zijn zo’n vijftig verschillende smaken pepernoten (of kruidnoten) te koop in de fabriek. We noemen er een paar: sinaasappel, framboos, bosbes, tiramisu, limoncello, cappuccino, truffel, kaneel, yoghurt, pina colada, irish coffee en pure en witte chocolade. Je kunt biologische pepernoten kopen, maar ook lactose- en glutenvrij en natuurlijk ook nog de gewone variant.

Van Beek: ,,Mijn favoriet is die met karamel en zeezout. Die pepernoot heeft een lekkere karamelsmaak en een klein zoutje op het eind, dat is een lekkere combinatie.” Bij de Pepernotenfabriek kosten de zakjes gemiddeld drie of vier euro.

De fabrieken zijn van Van Delft. Sinds 1880 maken zij al pepernoten en daarmee zijn ze de oudste van ons land. Ze noemen zichzelf zelfs de ’hofleverancier van Sinterklaas’.

,,Van iedere honderd pepernoten die verkocht worden in Nederland, zijn er ongeveer zeventig van Van Delft’’, vertelt Van Beek. ,,En ze maken er zo’n drie miljard per jaar.

Gegeten

De meeste worden vanaf oktober gegeten. Na het Sinterklaasfeest is het weer afgelopen met de pepernotenconsumptie.’’

De pop-up winkels gaan een paar dagen na Sinterklaas dicht. Als alles goed gaat, komt de Pepernotenfabriek volgend jaar weer terug in Leiden. ,,Dat ligt aan de omzet van dit jaar en of er weer een pand kan worden gevonden voor tijdelijke verhuur. Vaak wordt de huur binnen drie weken geregeld.’’