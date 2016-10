Universiteitsbibliotheek: vrijwilligers ontsluiten verrassend snel 7.000 kaarten

Collectie UBL/KITLV Js. van den Bosch, Kaart der Bandasche Eilanden, 1818.

LEIDEN - Maar liefst 197 vrijwilligers hebben de afgelopen maanden de Universiteitsbibliotheek in Leiden geholpen om bijna 7.000 oude kaarten van Nederlands-Indië te ontsluiten.

Door Annet van Aarsen - 25-10-2016, 9:58 (Update 25-10-2016, 9:58)

Een bedankje is daarvoor op zijn plaats, vindt de Universiteitsbibliotheek. Daarom is er op 17 november een feestje voor de mensen die hebben meegeholpen. De initiatiefnemers van ’Maps in the Crowd’, zoals het project heette, maken er ook bekend welke vrijwilligers de meeste kaarten hebben ontsloten.

De oude kaarten zijn afkomstig uit de collecties van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), waarvan de archieven en bibliotheekcollecties in beheer zijn bij de Universiteitsbibliotheek. De kaarten waren eerder al gedigitaliseerd, maar het ontbrak nog aan een koppeling met moderne topografische kaart in Google Maps. Voor de KITLV-collectie, met dus bijna 7000 kaarten uit de 17e tot en met de 19e eeuw, zijn die koppelingen nu gemaakt.

,,In verrassend korte tijd’’, zegt woordvoerder Erik Weber van de Universiteitsbibliotheek. De UB had kort geleden al eens een kleine proef gedaan met ’crowdscourcing’, waarbij zo’n 400 zeekaarten waren ontsloten. ,,Op basis van die ervaring hadden we er op gerekend dat we het project met de collectie kaarten uit Nederlands-Indië in januari zouden kunnen afronden. Maar het is nu al zover. En ik kan wel zeggen: het waren vaak niet de makkelijkste kaarten om te koppelen aan de moderne kaarten. Wat we in elk geval merken, is dat mensen het ontzettend leuk vinden om te doen.’’

Het werk werd gedaan met hulp van een speciale applicatie die de scan van de oude kaart projecteerde naast een moderne kaartweergave in Google Maps. Aan de vrijwilligers was het de taak om de kaarten op de juiste manier te koppelen.

Een nuttig project, vindt Weber. ,,We zijn trots op het resultaat. Door de inspanningen van de vrijwilligers is nu een grote collectie kaarten goed beschikbaar gemaakt voor onderwijs en onderzoek, zowel binnen de universiteit als daarbuiten. Er zaten ook hele leuke ontdekkingen bij. Verborgen pareltjes.’’