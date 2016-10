EU: minder bizarre regeltjes graag

Foto ANP/Lex van Lieshout Het Brusselse poldermodel werkt niet meer.

LEIDEN/ROTTERDAM - In de trein naar Rotterdam, om daar de Thalys naar Brussel te pakken, vertelt hoogleraar Luuk van Middelaar over de politieke verandering die de Europese Unie nu doormaakt. De EU heeft zich vooral beziggehouden met het vaststellen van wetten en beleid, maar door gebeurtenissen, zoals de eurocrisis, de oorlog in Oekraine en de vluchtelingencrisis, moet de Unie steeds vaker anticiperen en zelf handelen.

Door Anika van de Wijngaard - 25-10-2016, 10:23 (Update 25-10-2016, 10:23)

De Europese Unie houdt zich van oudsher bezig met ’regelpolitiek’ om een markt te bouwen en deze...