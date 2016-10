Verweylezing Frank Westerman over waargebeurde verhalen

Frank Westerman.

LEIDEN - ’Echt gebeurd is geen excuus’, betoogde Gerard Reve in 1985. Hij was de eerste gastschrijver aan de Leidse universiteit. Frank Westerman pakt het anders aan. De van oorsprong journalist legt zich in zijn werk juist toe op het waargebeurde verhaal. In de Albert Verweylezing op 3 november dient hij Reve 31 jaar na dato van repliek.

De Albert Verweylezing is de jaarlijkse lezing van de gastschrijver van de universiteit. Sinds 1985 heeft de universiteit Leiden een gastschrijver. Uitgangspunt is dat studenten en docenten zo in aanraking komen met een schrijver die zelf literatuur maakt en die gewend is op een andere manier te observeren en te formuleren dan aan de universiteit gebruikelijk is. Westerman begon met journalistieke reportages en heeft inmiddels meerdere boeken op zijn naam staan. In zijn nieuwste boek, ’Een woord een woord’, zoekt hij aan de hand van onder meer de Molukse treinkapingen uit wat taal kan uitrichten tegen terreur. Vorig jaar won Westerman met ’De Slag om Srebrenica’ de Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek.

Albert Verweylezing, 3 november, 20.00 uur, Academiegebouw. Entree 10 euro. Reserveren noodzakelijk via gastschrijver@hum.leidenuniv.nl" title="" target="_blank">gastschrijver@hum.leidenuniv.nl.