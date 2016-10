Universiteit Leiden organiseert twee congressen over veiligheid

LEIDEN/DEN HAAG - De Universiteit Leiden organiseert begin november twee internationale congressen op het gebied van veiligheid. Onderwerpen zoals machtsverhoudingen en onderhandelen met extremisten komen aan bod in Den Haag. Burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen en hoogleraar terrorisme en contraterrorisme Edwin Bakker verzorgen de opening.

De eerste conferentie, op 7 en 8 november, wordt georganiseerd door het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden en de Society for Terrorism Research. De bijeenkomst richt zich op het begrijpen, bestrijden en voorkomen van hedendaags terrorisme.

De tweede internationale conferentie, getiteld ’Who determines the security (research) agenda?’, is op 9 en 10 november en richt zich op het besturen van veiligheid. Botsende belangen, bestuurlijke dilemma’s en gebrek aan informatiedeling zijn aan de orde van de dag.