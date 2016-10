Hennepkwekerij aangetroffen in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de Flemingweg in Alphen aan den Rijn heeft de politie dinsdag een hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij is verdeeld over twee panden.

Door Jan Balk - 25-10-2016, 12:23 (Update 25-10-2016, 12:24)

Er staan zeker 500 plantjes in de kwekerij. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt de zaak.